На шляху в Марти росіянка: визначилася суперниця Костюк у другому колі турніру в Нінбо
Українська тенісистка Марта Костюк (10) у другому колі турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо зустрінеться з Єкатериною Александровою (33). "Нейтралка" на старті змагань обіграла місцеву спортсменку Го Ханьюй (189).
Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.
Єкатерина Александрова (-) – Го Ханьюй (Китай) 6:2, 6:3
Костюк і Александрова раніше зустрічалися тричі, українка має одну перемогу. Проте вона відбулася півтора місяці тому в третьому колі US Open, а успіхи "нейтралки" датовані 2021-2022 роками.
Матч між суперницями відбудеться 21 жовтня.
Нагадаємо, серед українок, окрім Костюк продовжує виступати в Нінбо Дар'я Снігур (40), яка в статусі "лакі-лузера" проводить стартовий поєдинок проти польки Катажини Кави (128).