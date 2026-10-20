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На шляху в Марти росіянка: визначилася суперниця Костюк у другому колі турніру в Нінбо

Станіслав Матусевич — 20 жовтня 2026, 16:22
На шляху в Марти росіянка: визначилася суперниця Костюк у другому колі турніру в Нінбо
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк (10) у другому колі турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо зустрінеться з Єкатериною Александровою (33). "Нейтралка" на старті змагань обіграла місцеву спортсменку Го Ханьюй (189).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

BNB Ningbo Open – WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Перше коло, 20 жовтня

Єкатерина Александрова (-) – Го Ханьюй (Китай) 6:2, 6:3

Костюк і Александрова раніше зустрічалися тричі, українка має одну перемогу. Проте вона відбулася півтора місяці тому в третьому колі US Open, а успіхи "нейтралки" датовані 2021-2022 роками.

Матч між суперницями відбудеться 21 жовтня.

Нагадаємо, серед українок, окрім Костюк продовжує виступати в Нінбо Дар'я Снігур (40), яка в статусі "лакі-лузера" проводить стартовий поєдинок проти польки Катажини Кави (128).

Марта Костюк WTA 500 Єкатерина Александрова

Марта Костюк

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