Костюк і сестри Кіченок стартують у парному турнірі в Маямі: відомий час

Троє українських тенісисток проведуть 22 березня стартові матчі у парному розряді турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

На корт вийдуть Марта Костюк та сестри Кіченок, які зіграють з різними напарницями.

Розклад матчів за участю українок

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло парного розряду, 22 березня

20:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Лейла Фернандес (Канада)/Ніколь Мелікар-Мартінес (США), корт Court 3, 3-м запуском, після матчу Нікулеску/Пітер – Мертенс/Чжан.

21:30*. Надія Кіченок (Україна)/Алділа Сутджіаді (Індонезія) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія), корт Court 3, 4-м запуском, після матчу Кіченок/Кенін – Фернандес/Мелікар-Мартінес.

21:30*. Марта Костюк (Україна)/Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Крістіна Букша (Іспанія)/Мію Като (Японія), корт Court 7, 4-м запуском, після матчу Даніліна/Хромачова – Крюгер/Пегула.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк здолала австралійку Кімберлі Біррелл, а Еліна Світоліна розгромила швейцарку Белінду Бенчич у другому колі одиночних змагань у Маямі.