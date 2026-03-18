Стартові матчі українок у Маямі перенесені через примхи погоди

Ігровий день 18 березня на турнірі серії WTA 1000 у Маямі досі не стартував через дощ, що періодично розпочинається у Флориді знов і знов.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева мала зіграти проти німкені Єви Лис першим запуском о 17:00 за Києвом, однак наразі відомо, що матчі в Маямі не розпочнуться раніше 00:00 19 березня.

Матч Даяни Ястремської та американки Ешлін Крюгер взагалі перенесено на 19 березня. Поки невідомо, коли зіграють тенісистки, адже розклад на четвер залежатиме від того, скільки матчів вдаться провести у середу.

Нагадаємо, ща на сайті Чемпіон можна ознайомитися з прев'ю до жіночих змагань у Маямі.