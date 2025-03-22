Людмила Кіченок вийшла у друге коло парного турніру в Маямі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін вийшли у друге коло парного розряду турніру серії WTA 1000 Miami Open. На старті змагань вони обіграли Лейлу Фернандес (Канада) та Ніколь Мелікар-Мартінес (США).

Україно-американський дует за 1 годину 25 хвилин здобув перемогу з рахунком 6:2, 7:6(6).

Відзначимо, що у дев'ятому геймі другого сету Кіченок та Кенін не реалізували матч-пойнт на своїй подачі, а на тай-брейку пішли з подвійного сет-пойнту суперниць.

Кіченок та Кенін за гру 3 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку їхніх суперниць 3 ейси, 5 помилок на подачі та 2 брейки.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло парного розряду, 22 березня

Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Лейла Фернандес (Канада)/Ніколь Мелікар-Мартінес (США) 6:2, 7:6(6)

Раніше пари не зустрічалися. У наступному колі змагань Кіченок і Кенін зіграють проти дуету Керолайн Доулгайд (США)/Сторм Гантер (Австралія).

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк здолала австралійку Кімберлі Біррелл, а Еліна Світоліна розгромила швейцарку Белінду Бенчич у другому колі одиночних змагань у Маямі.