Друга ракетка світу стала наступною суперницею Костюк на турнірі в Маямі

Станіслав Матусевич — 21 березня 2026, 12:33
Друга ракетка світу стала наступною суперницею Костюк на турнірі в Маямі
Марта Костюк (28) зустрінеться з другою ракеткою світу з Казахстану Єленою Рибакіною у третьому колі турніру серії WTA 1000 в американському Маямі.

Це стало відомо після того, як Рибакіна обіграла свою співвітчизницю Юлію Путінцеву (75) у матчі другого раунду з рахунком 6:3, 6:3.

Miami Open WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло, 21 березня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Юлія Путінцева (Казахстан) 6:3, 6:3

Костюк і Рибакіна грали між собою 5 разів, лише 1 перемога на рахунку нашої тенісистки. Казахстанка була сильнішою за українку 11 днів тому на іншому "тисячнику" в Індіан-Веллсі. На тому турнірі Рибакіна стала фіналісткою.

Нагадаємо, що Марта Костюк впевнено обіграла ексросіянку Каміллу Рахімову (82) в другому колі змагання в Маямі.

Марта Костюк Єлєна Рибакіна Miami Open

Марта Костюк

