Джокович став першим фіналістом Мастерсу в Маямі
Сербський тенісист Новак Джокович вийшов у фінал турніру серії АТР 1000 Miami Open. У півфінальному матчі він без особливих проблем переміг минулорічного фіналіста змагання Григора Димитрова з Болгарії.
Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.
Поєдинок був рівним тільки стартові чотири гейми, Димитрову навіть вдалося першим взяти подачу суперника. Однак потім досвідчений серб повністю контролював хід подій на корті.
Джокович за гру 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку його суперника 3 ейси, 3 помилки на подачі та 1 брейк якраз у першому геймі матчу.
Новак Джокович (5, Сербія) – Григор Димитров (15, Болгарія) 6:3, 6:2
Це була 15 зустріч суперників, у 14 з них перемагав Джокович. У вирішальному поєдинку турніру в Маямі він зіграє з переможцем гри між Тейлором Фрітцем (4, США) та Якубом Меншиком (54, Чехія).
Новак візьме участь у восьмому фіналі на турнірі Miami Open і 60-му на Мастерсах загалом. Джокович боротиметься за ювілейний сотий титул у своїй кар'єрі.
Нагадаємо, що у жіночому одиночному розряді в Маямі у фіналі зустрінуться білоруска Аріна Сабалєнка та американка Джессіка Пегула.