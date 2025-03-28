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Джокович став першим фіналістом Мастерсу в Маямі

Станіслав Матусевич — 28 березня 2025, 22:50
Джокович став першим фіналістом Мастерсу в Маямі
Новак Джокович
Getty Images

Сербський тенісист Новак Джокович вийшов у фінал турніру серії АТР 1000 Miami Open. У півфінальному матчі він без особливих проблем переміг минулорічного фіналіста змагання Григора Димитрова з Болгарії.

Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Поєдинок був рівним тільки стартові чотири гейми, Димитрову навіть вдалося першим взяти подачу суперника. Однак потім досвідчений серб повністю контролював хід подій на корті.

Джокович за гру 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку його суперника 3 ейси, 3 помилки на подачі та 1 брейк якраз у першому геймі матчу.

Miami Open – АТР 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Півфінал, 28 березня

Новак Джокович (5, Сербія) – Григор Димитров (15, Болгарія) 6:3, 6:2

Це була 15 зустріч суперників, у 14 з них перемагав Джокович. У вирішальному поєдинку турніру в Маямі він зіграє з переможцем гри між Тейлором Фрітцем (4, США) та Якубом Меншиком (54, Чехія).

Новак візьме участь у восьмому фіналі на турнірі Miami Open і 60-му на Мастерсах загалом. Джокович боротиметься за ювілейний сотий титул у своїй кар'єрі. 

Нагадаємо, що у жіночому одиночному розряді в Маямі у фіналі зустрінуться білоруска Аріна Сабалєнка та американка Джессіка Пегула.

Новак Джокович Димитров мастерс Miami Open

Новак Джокович

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