Джокович став першим фіналістом Мастерсу в Маямі

Сербський тенісист Новак Джокович вийшов у фінал турніру серії АТР 1000 Miami Open. У півфінальному матчі він без особливих проблем переміг минулорічного фіналіста змагання Григора Димитрова з Болгарії.

Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Поєдинок був рівним тільки стартові чотири гейми, Димитрову навіть вдалося першим взяти подачу суперника. Однак потім досвідчений серб повністю контролював хід подій на корті.

Who else believes Novak Djokovic will win Miami?



I do. 🙌🏻pic.twitter.com/tGQbtjyfJf — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) March 28, 2025

Джокович за гру 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку його суперника 3 ейси, 3 помилки на подачі та 1 брейк якраз у першому геймі матчу.

Miami Open – АТР 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал, 28 березня

Новак Джокович (5, Сербія) – Григор Димитров (15, Болгарія) 6:3, 6:2

Це була 15 зустріч суперників, у 14 з них перемагав Джокович. У вирішальному поєдинку турніру в Маямі він зіграє з переможцем гри між Тейлором Фрітцем (4, США) та Якубом Меншиком (54, Чехія).

Новак візьме участь у восьмому фіналі на турнірі Miami Open і 60-му на Мастерсах загалом. Джокович боротиметься за ювілейний сотий титул у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, що у жіночому одиночному розряді в Маямі у фіналі зустрінуться білоруска Аріна Сабалєнка та американка Джессіка Пегула.