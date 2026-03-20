17-річна дебютантка "тисячників" стала суперницею Світоліної у другому колі в Маямі

Станіслав Матусевич — 20 березня 2026, 11:43
17-річна австралійка Емерсон Джонс (147) стала суперницею Еліни Світоліної (8) у другому колі турніру серії WTA 1000 в американському Маямі. Юна володарка вайлд-кард на старті змагань майже за 3 години перемогла чешку Лінду Фругвіртову (121) з рахунком 3:6, 7:6(3), 7:6(4).

Джонс вперше в кар'єрі виступає на "тисячнику".

Miami Open WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Перше коло, 20 березня

Емерсон Джонс (Австралія) – Лінда Фругвіртова (Чехія) 3:6, 7:6(3), 7:6(4)

Світоліна та Джонс раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що напередодні бар'єр першого кола в Маямі подолали українки Даяна Ястремська (54) та Юлія Стародубцева (108).

