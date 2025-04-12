Ілля Марченко – про перемогу над збірною Польщі у КБДК: Це був ідеальний день
Ілля Марченко
ФТУ
Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко прокоментував перемогу над командою Польщі у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.
Слова фахівця наводить портал Великий теніс України.
"Сьогодні був дуже хороший день для нас, тому що ми перемогли з рахунком 3:0. Я дуже пишаюся дівчатами, вони виконали чудову роботу. Цей результат став гарною запорукою перед завтрашнім матчем. Щодо наступного протистояння, нам треба виграти ще один матч. Я з нетерпінням чекаю завтра. Я впевнений, що ми зможемо досягти того, заради чого ми тут і заради чого ми приїхали сюди", – сказав Марченко.
Капітан команди також висловився про підтримку вболівальників збірної України в Польщі.
"Наскільки важливою була підтримка вболівальників? Очевидно, що мати підтримку – це завжди класно. Тут, у Польщі, багато українців. Ми постійно їх чули, вони постійно вболівали, я б сказав, що часом їх було чути навіть більше, ніж усіх інших на стадіоні. Ця підтримка нам дуже допомагала".
Українки зустрінуться зі збірною Швейцарії 12 квітня. Для того, щоб пройти до фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг, нашим тенісисткам достатньо виграти одну гру з трьох.
Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України розгромила команду Польщі з рахунком 3:0 у межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.