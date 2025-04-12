Ілля Марченко – про перемогу над збірною Польщі у КБДК: Це був ідеальний день

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко прокоментував перемогу над командою Польщі у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Слова фахівця наводить портал Великий теніс України.

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Сьогодні

дуже хороший день для нас, тому що ми перемогли з рахунком 3:0. Я дуже пишаюся дівчатами, вони виконали чудову роботу. Цей результат став гарною запорукою перед завтрашнім матчем. Щодо наступного протистояння, нам треба виграти ще один матч. Я з нетерпінням чекаю завтра. Я впевнений, що ми зможемо досягти того, заради чого ми тут і заради чого ми приїхали сюди",