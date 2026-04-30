Третя ракетка світу став останнім півфіналістом Мастерсу в Мадриді

Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв став останнім півфіналістом Мастерсу в Маямі, обігравши у чвертьфіналі італійця Флавіо Коболлі (13).

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

Mutua Madrid Open – АТР 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Чвертьфінал, 30 квітня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Флавіо Коболлі (Італія) 6:1, 6:4

Суперники зустрічалися вчетверте, три перемоги має німець. У півфіналі турніру в Мадриді Звєрєв зіграє з сенсаційним бельгійцем Александером Блоксом (69).

Півфінальні пари Мастерсу в Мадриді

Яннік Сіннер (Італія) – Артур Фіс (Франція)

Александр Звєрєв (Німеччина) – Александер Блокс (Бельгія)

Поєдинки відбудуться 1 травня.

Нагадаємо, що 30 квітня у півфінальному поєдинку жіночої частини турніру в Мадриді українка Марта Костюк зустрінеться з австрійкою Анастасією Потаповою. З анонсом матчу можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".