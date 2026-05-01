Звєрєв вийшов у фінал Мастерсу в Мадриді, завершивши казку Блокса

Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв став другим фіналістом Мастерсу в Мадриді. У півфінальному матчі він без проблем обіграв несподіванку турніру, бельгійця Александера Блокса (69).

Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:5.

Mutua Madrid Open – АТР 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Півфінал, 1 травня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Александер Блокс (Бельгія) 6:2, 7:5

Суперники раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі турніру в Мадриді Звєрєв зіграє з лідером світового рейтингу італійцем Янніком Сіннером, якому поступився у восьми останніх очних поєдинках.

Александр провів уже 40 фіналів змагань рівня АТР, в них він завоював 20 титулів. На Мастерсах це буде його 13 вирішальний поєдинок, причому перший за півтора року.

Нагадаємо, що в першому півфіналі турніру в Мадриді Сіннер обіграв француза Артура Фіса.