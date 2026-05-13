Звєрєв – про поразку в 1/8 фіналу в Римі: Цей корт – найгірший, на якому я коли-небудь грав

Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв пояснив свою поразку в матчі 1/8 фіналу Мастерсу в Римі від італійця Лучано Дардері поганою якістю корту.

Слова тенісиста наводить Punto de Break.

"Було дуже складно грати. Якщо чесно, цей корт – найгірший корт, на якому я коли-небудь грав. Юніорські, професійні турніри, ф'ючерси, тренування – неважливо. Я ніколи не грав на корті такої низької якості. У мене матч-пойнт, і м'яч після відскоку полетів вище голови. На брейк-пойнті м'яч просто котився по корту.

Вітер теж ускладнював гру, але загалом, повторюся, я мав вигравати цей матч у двох сетах. А вже після цього суперник почав грати фантастично", – сказав Звєрєв.