Звєрєв – про поразку в 1/8 фіналу в Римі: Цей корт – найгірший, на якому я коли-небудь грав
Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв пояснив свою поразку в матчі 1/8 фіналу Мастерсу в Римі від італійця Лучано Дардері поганою якістю корту.
Слова тенісиста наводить Punto de Break.
"Було дуже складно грати. Якщо чесно, цей корт – найгірший корт, на якому я коли-небудь грав. Юніорські, професійні турніри, ф'ючерси, тренування – неважливо. Я ніколи не грав на корті такої низької якості. У мене матч-пойнт, і м'яч після відскоку полетів вище голови. На брейк-пойнті м'яч просто котився по корту.
Вітер теж ускладнював гру, але загалом, повторюся, я мав вигравати цей матч у двох сетах. А вже після цього суперник почав грати фантастично", – сказав Звєрєв.
Виліт на достатньо ранній стадії в Римі Звєрєв планує використати для підготовки до Ролан Гаррос.
"Можливо, у певному сенсі ця поразка – це навіть своєрідне благословення в невдалий момент. Тепер я можу відпочити, перезавантажитися й бути на 100% готовим до Ролан Гаррос. Я можу взяти кілька вихідних. До наступного матчу в мене майже два тижні, тому сподіваюся правильно використати цей час".
Нагадаємо, що лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер вийшов у чвертьфінал Мастерсу в Римі й повторив рекорд Новака Джоковича.