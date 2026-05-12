Третя ракетка світу не реалізував 4 матч-пойнти і поступився в 1/8 фіналу Мастерсу

Третя ракетка світу німець Александр Звєрєв несподівано поступився італійцю Лучано Дардері (20) в матчі 1/8 фіналу Мастерсу в Римі.

Гра тривала 2 години 26 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:7(10), 0:6.

Перша половина зустрічі не віщувала німцю нічого поганого. Звєрєв вів у другій партії 5:3, і хоч на матч подати не зумів, на тай-брейку мав 4 матч-пойнти, які зрештою теж реалізувати не зміг. Після цього третій сет перетворився на побиття фаворита.

Internazionali BNL D'Italia – АТР 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

1/8 фіналу, 12 травня

Лучано Дардері (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 1:6, 7:6(10), 6:0

Суперники зустрічалися вдруге, рівно два роки тому в Римі переміг Звєрєв. У наступному колі змагань Дардері зіграє проти Рафаеля Ходара (34, Іспанія).

Нагадаємо, що лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер повторив рекорд Новака Джоковича за кількістю перемог поспіль на Мастерсах.