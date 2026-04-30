Чинний чемпіон Мастерсу в Мадриді вилетів у чвертьфіналі від бельгійця з українським корінням

Чинний чемпіон Мастерсу в Мадриді, норвежець Каспер Рууд (15), несподівано поступився у чвертьфіналі турніру бельгійцю Александеру Блоксу (69).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6.

Mutua Madrid Open – АТР 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Чвертьфінал, 30 квітня

Александер Блокс (Бельгія) – Каспер Рууд (Норвегія) 6:4, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У півфіналі турніру в Мадриді Блокс зіграє з переможцем матчу між Александром Звєрєвим (3, Німеччина) та Флавіо Коболлі (13, Італія).

21-річний Блокс є сином українських емігрантів Олега та Наталії, які познайомилися уже в Бельгії. Александер має саме бельгійське громадянство і вперше в кар'єрі зіграє у півфіналі Мастерсу.

Нагадаємо, що в іншому півфіналі турніру в Мадриді зустрінуться поки непереможені у грунтовому сезоні тенісисти.