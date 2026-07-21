Світоліна розчулила мережу зворушливими кадрами з поїздки до Києва
Перша ракетка України Еліна Світоліна потішила своїх прихильників новою публікацією у соціальних мережах, присвяченою поїздці на Батьківщину.
Українська тенісистка опублікувала серію теплих і емоційних світлин із Києва, показавши, як провела кілька днів вдома між турнірами.
На фотографіях Світоліна зустрічається з друзями та близькими, тренується, гуляє містом, насолоджується українською кухнею та проводить час у знайомих і дорогих серцю місцях.
Втім, найбільше уваги прихильників привернув не сам фотозвіт, а підпис, який Еліна залишила під публікацією.
"Жити. Любити. Вчитися. Розвиватися. Мріяти. Підтримувати. Вірити. Україна, дім", — написала спортсменка.
Нагадаємо, напередодні Світоліна стала амбасадоркою клубу УПЛ Харків. Невдовзі перша ракетка України розповіла про свої футбольні вподобання.
Раніше повідомлялося, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна залишилася на 10 позиції.