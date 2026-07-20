Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Світоліна – про поєдинки проти росіянок: Такі матчі мотивують мене найбільше

Станіслав Матусевич — 20 липня 2026, 16:32
Світоліна – про поєдинки проти росіянок: Такі матчі мотивують мене найбільше
Еліна Світоліна
Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про мотивацію в поєдинках проти представниць країни-агресора та про вміння тримати концентрацію під час поєдинків.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

оли я граю проти представниць країни-агресора, то в мене завжди особливий настрій. Бувають дуже різні дні. Іноді взагалі не хочеться виходити на корт, бувають травми чи якісь інші обставини.

Але коли я знаю, що по той бік сітки буде тенісистка з такої країни, для мене все інше відходить на другий план. З'являються максимальна мотивація, концентрація й повна зосередженість на своїх діях. Тому я б сказала, що саме такі матчі мотивують мене найбільше", – сказала Світоліна.

Еліна поділилася, що на корті за появи сторонніх думок завжди повертається до свого плану на гру.

"Теніс – така гра, що матч може тривати і дві, і три години. Звісно, за цей час у голову приходить багато різних думок. Це нормально. Думаю, у всіх буває таке: під час матчу можеш раптом подумати, що будеш їсти ввечері, чи піти потім погуляти, чи ні. Але потрібно щоразу повертатися до того, заради чого ти перебуваєш на корті. Думати про свою головну мету, про те, як її реалізувати і як зробити це якнайкраще.

Щоразу, коли з'являються сторонні думки, я повертаюся до свого плану на гру. Якщо приймаю подачу – думаю про комбінацію, яка допоможе виграти розіграш. Якщо подаю – теж думаю про комбінацію, яка дасть мені перевагу. Мені це завжди допомагає. Я постійно намагаюся повертати себе в теперішній момент і думати лише про те, що відбувається зараз".

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна залишилася на 10 позиції.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Світоліна йде 10-ю, Олійникова і Снігур встановили персональні рекорди в оновленому рейтингу WTA
Світоліна назвала свій улюблений клуб УПЛ та сказала, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026
Визначились фаворитки US Open-2026 у жіночому одиночному розряді: Світоліна та Костюк – у топ-10
Світоліна зачарувала естетичною фотосесією для відомого бренду: ефектні кадри на корті
Семеро українок зіграють в основній сітці турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Останні новини