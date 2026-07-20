Світоліна – про поєдинки проти росіянок: Такі матчі мотивують мене найбільше

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про мотивацію в поєдинках проти представниць країни-агресора та про вміння тримати концентрацію під час поєдинків.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Коли я граю проти представниць країни-агресора, то в мене завжди особливий настрій. Бувають дуже різні дні. Іноді взагалі не хочеться виходити на корт, бувають травми чи якісь інші обставини. Але коли я знаю, що по той бік сітки буде тенісистка з такої країни, для мене все інше відходить на другий план. З'являються максимальна мотивація, концентрація й повна зосередженість на своїх діях. Тому я б сказала, що саме такі матчі мотивують мене найбільше", – сказала Світоліна.

Еліна поділилася, що на корті за появи сторонніх думок завжди повертається до свого плану на гру.

"Теніс – така гра, що матч може тривати і дві, і три години. Звісно, за цей час у голову приходить багато різних думок. Це нормально. Думаю, у всіх буває таке: під час матчу можеш раптом подумати, що будеш їсти ввечері, чи піти потім погуляти, чи ні. Але потрібно щоразу повертатися до того, заради чого ти перебуваєш на корті. Думати про свою головну мету, про те, як її реалізувати і як зробити це якнайкраще. Щоразу, коли з'являються сторонні думки, я повертаюся до свого плану на гру. Якщо приймаю подачу – думаю про комбінацію, яка допоможе виграти розіграш. Якщо подаю – теж думаю про комбінацію, яка дасть мені перевагу. Мені це завжди допомагає. Я постійно намагаюся повертати себе в теперішній момент і думати лише про те, що відбувається зараз".

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна залишилася на 10 позиції.