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Світоліна назвала свій улюблений клуб УПЛ та сказала, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026

Олексій Мурзак — 19 липня 2026, 21:38
Світоліна назвала свій улюблений клуб УПЛ та сказала, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026
Еліна Світоліна
Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна коротко розповіла про свої футбольні вподобання, назвавши свій улюблений клуб в УПЛ, а також сказала, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.

Коротке бліц-інтерв'ю вона дала Олександрі Кучеренко в Інстаграм.

– Динамо чи Шахтар?
– ФК Харків
– Іспанія чи Аргентина?
– Аргентина.

Нагадаємо, у середині червня Світоліна стала амбасадоркою клубу УПЛ Харків.

Як відомо, фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться 19 липня, початок о 22:00 за київським часом.

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Еліна Світоліна

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