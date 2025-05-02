Визначилися півфіналісти на Мастерсі в Мадриді

Стали відомі усі півфіналісти на турнірі серії АТР 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді. Ними стали Каспер Рууд (15, Норвегія), Франсіско Черундоло (21, Аргентина), Лоренцо Музетті (11, Італія), та Джек Дрейпер (6, Велика Британія).

Рууд вибив зі змагання останнього представника Росії. Даніїл Медведєв (10) поступився норвежцю з рахунком 3:6, 5:7. Рууд здобув першу перемогу над росіянином у 4 очних зустрічах і проведе свій 9 півфінал Мастерсу в кар'єрі. У 2021 році він доходив до цієї стадії змагань в Мадриді.

Черундоло обіграв Якуба Меншика (23) – 3:6, 7:6(5), 6:2 і перервав 10-матчеву переможну серію чеха на Мастерсах. Аргентинець лише вдруге в кар'єрі пробився до півфіналу турніру серії АТР 1000.

Чемпіон Мастерсу в Індіан-Веллсі Дрейпер легко розібрався з італійцем Маттео Арнальді (44) – 6:0, 6:4. Завдяки виходу в півфінал у Мадриді 23-річний британець гарантував собі з нового тижня дебют у топ-5 світового рейтингу.

Музетті переміг сенсаційного "лакі-лузера" з Канади Габріеля Діалло (78) з рахунком 6:4, 6:3. Італієць на другому Мастерсі поспіль дійшов до півфіналу. З наступного тижня Музетті вперше увійде до найкращої десятки рейтингу АТР.

Півфінальні пари турніру Mutua Madrid Open:

Каспер Рууд (Норвегя) – Франсіско Черундоло (Аргентина)

Джек Дрейпер (Велика Британія) – Лоренцо Музетті (Італія)

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 травня.

Нагадаємо, що фіналістками турніру в Мадриді у жіночому одиночному розряді стали американка Коко Гофф та білоруска Аріна Сабалєнка.