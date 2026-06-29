Рууд не зміг подолати перше коло Вімблдона, поступившись 96-й ракетці світу

Представник Норвегії Каспер Рууд (12) поступився поляку Губерту Гуркачу у першому колі Вімблдона.

Матч тривав 2 години 4 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:2, 7:6(7). Гуркач виконав 15 подач навиліт, припустився трьох подвійних помилок, та використав 4 з 16 брейк-пойнтів. Рууд зробив 10 ейсів, припустився шести подвійних помилок і реалізував один брейк-пойнт з двох.

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Перше коло, 29 червня

Губерт Гуркач (Польща) – Каспер Рууд (Норвегія) 6:4, 6:2, 7:6(7)

Супернико Гуркача у другому колі стане австрієць Себастьян Офнер (110), який у п'яти сетах здолав серба Хамада Меджедовича (68).

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Нагадаємо, що британець Джек Дрейпер знявся з Вімблдона за день до свого стартового матчу.