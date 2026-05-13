Українська правда
Рууд обіграв росіянина і став першим півфіналістом Мастерсу в Римі

Станіслав Матусевич — 13 травня 2026, 20:31
Каспер Рууд
АТР

Норвезький тенісист Каспер Рууд (25) переміг росіянина Карена Хачанова (15) і вийшов у півфінал Мастерсу в Римі.

Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 1:6, 6:2.

На початку другого сету гра переривалася на дві години через дощ.

Internazionali BNL D'Italia АТР 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Чвертьфінал, 13 травня

Каспер Рууд (Норвегія) – Карен Хачанов (-) 6:1, 1:6, 6:2

Суперники зустрічалися вчетверте, норвежець переміг тричі. У півфіналі змагань Рууд зіграє проти сильнішого в матчі між Рафаелем Ходаром (34, Іспанія) та Лучано Дардері (20, Італія).

Каспер вийшов у свій восьмий півфінал грунтових "тисячників", і за цим показником увійшов до найкращої десятки тенісистів в історії.

Нагадаємо, що перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер повторив рекорд за перемогами поспіль на Мастерсах Новака Джоковича.

