Рууд обіграв росіянина і став першим півфіналістом Мастерсу в Римі
Норвезький тенісист Каспер Рууд (25) переміг росіянина Карена Хачанова (15) і вийшов у півфінал Мастерсу в Римі.
Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 1:6, 6:2.
На початку другого сету гра переривалася на дві години через дощ.
Каспер Рууд (Норвегія) – Карен Хачанов (-) 6:1, 1:6, 6:2
Суперники зустрічалися вчетверте, норвежець переміг тричі. У півфіналі змагань Рууд зіграє проти сильнішого в матчі між Рафаелем Ходаром (34, Іспанія) та Лучано Дардері (20, Італія).
Каспер вийшов у свій восьмий півфінал грунтових "тисячників", і за цим показником увійшов до найкращої десятки тенісистів в історії.
Нагадаємо, що перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер повторив рекорд за перемогами поспіль на Мастерсах Новака Джоковича.