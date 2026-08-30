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Двадцята ракетка світу знявся з US Open у день старту турніру

Станіслав Матусевич — 30 серпня 2026, 19:04
Двадцята ракетка світу знявся з US Open у день старту турніру
Каспер Рууд
АТР

Двадцята ракетка світу норвежець Каспер Рууд ухвалив рішення знятися з US Open-2026 прямо перед стартом першого дня турніру через травму спини.

Про це повідомив офіційний сайт АТР.

Рууд не зумів дограти матч другого кола на Мастерсі в Цинциннаті проти австралійця Крістофера О'Коннелла і не зумів належним чином відновитися до початку американського мейджору.

Поточного тижня Каспер виступив у міксті на US Open разом із "нейтральною" Діаною Шнайдер. Пара зуміла виграти один матч, однак до одиночних поєдинків Рууд виявився не готовим.

В основній сітці чоловічого одиночного розряду US Open Рууда замінить "лакі-лузер" із Франції Артур Жеа. В першому колі він зустрінеться з аргентинцем Хуаном Мануелем Черундоло.

Нагадаємо, що турнір пропустить лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер.

US Open травма Каспер Рууд

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