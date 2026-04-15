Конкурентка Світоліної в рейтингу вилетіла в першому колі турніру в Штутгарті

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (8) несподівано поступилася на старті турніру серії WTA 500 у німецькому Штутгарті. Пята сіяна змагань не зуміла скласти конкуренції представниці Туреччини Зейнеп Сонмез (79).

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 2:6.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)

Призовий фонд: €1,049,083

Перше коло, 15 квітня

Зейнеп Сонмез (Туреччина) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:2, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. Паоліні є конкуренткою Еліни Світоліної (7) у топ-10 світового рейтингу і мала хорошу можливість випередити українку за підсумками тижня.

Нагадаємо, що Світоліна також виступає на турнірі в Штутгарті й 15 квітня орієнтовно о 21:00 за київським часом проведе поєдинок другого кола проти німкені Єви Лис (78).