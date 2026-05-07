Чинна чемпіонка турніру в Римі розповіла про майбутній захист титулу

Чинна чемпіонка турніру серії WTA 1000 в Римі, восьма ракетка світу італійка Жасмін Паоліні розповіла про майбутній захист титулу.

Слова тенісистки наводить офіційний сайт змагань.

"Д уже складно тривалий час зберігати стабільність. Я справді не найкраще розпочала сезон. Зараз я намагаюся все відкоригувати, більше зосередитися на тренуваннях, працювати над стабільністю ударів, на тому, щоб добре почуватися на корті й підняти свій рівень. Саме це зараз є моєю головною метою – повернутися до того рівня, який дозволить мені бути конкурентною на великих турнірах", – сказала Паоліні.

Жасмін сподівається, що позитивні минулорічні спогади допоможуть їй добре виступити в Римі.

" Повернення сюди вже саме по собі стало для мене прекрасним відчуттям. У пам'яті одразу спливло багато спогадів із минулого року: перший матч на центральному корті, багато емоцій та чудових моментів. Сподіваюся, що зможу взяти із собою цю позитивну енергію. Сподіваюся показати хороший теніс і правильний настрій уже в першому поєдинку".

7 травня Паоліні проведе стартовий для себе матч другого кола на турнірі в Римі проти француженки Леолії Жанжан (127).

Нагадаємо, що того ж дня на корти Рима вийдуть три українські тенісистки.