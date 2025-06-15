Мертенс здобула свій перший титул WTA на траві у Гертогенбосі

Бельгійська тенісистка Елізе Мертенс (25) стала переможницею трав'яного турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. У вирішальному матчі вона перемогла румунку Єлену Габріелу Русе (80).

Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(4).

За матч Мертенс 4 рази подала навиліт, обішлася без подвійних помилок та зробила 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 7 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Libema Open – WTA 250

Гертогенбос, Нідерланди, трава

Призовий фонд: $275,094

Півфінал, 14 червня

Елізе Мертенс (Бельгія) – Єлена Габріела Русе (Румунія) 6:3, 7:6(4)

Суперниці провели четверту очну зустріч, усі виграла бельгійка.

Титул у Гертогенбосі став для Мертенс десятим на рівні WTA і першим, здобутим на траві.

Нагадаємо, що у півфіналі Елізе перемогла росіянку Єкатерину Александрову, відігравши при цьому 11 матч-пойнтів.

Наступного тижня у першому колі турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі Мертенс має зіграти проти українки Даяни Ястремської.