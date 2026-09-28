Травмований Сіннер продовжує лідирувати, Сачко піднявся на одну позицію в оновленому рейтингу АТР

Італійський тенісист Яннік Сіннер продовжує лідирувати в оновленому рейтингу АТР від 28 вересня, попри те, що не виступає з липня через травму коліна.

Більшість тенісистів першої десятки або грали на виставковому Кубку Лейвера, за який рейтингових очок не начисляють, або відпочивали. Однак через вирахування очок за минулий рік топ-10 залишив американець Тейлор Фрітц, натомість дебютував на дев'ятій позиції француз Артур Фіс.

Серед українців на 179 сходинку піднявся Віталій Сачко.

Георгій Кравченко втратив два рядки (309).

До четвертої сотні піднявся Ерік Ваншельбойм (396).

Трохи додали Вадим Урсу (401), Олексій Крутих (449) та Владислав Орлов (501).

Микита Маштаков зробив ривок на 22 позиції (505) та встановив черговий особистий рекорд.

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 000 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 630; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 060; (4). Бен Шелтон (США) – 4 680; (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 890; (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 710; (7). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 680; (8). Френсіс Тіафо (США) – 3 380; (11). Артур Фіс (Франція) – 3 150; (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 150;

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179 (180). Віталій Сачко (Україна) – 316;

309 (307). Георгій Кравченко (Україна) – 178;

396 (407). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 127;

401 (403). Вадим Урсу (Україна) – 124;

449 (452). Олексій Крутих (Україна) – 107;

501 (502). Владислав Орлов (Україна) – 89;

505 (527). Микита Маштаков (Україна) – 87.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна перебуває на сьомому місці, Марта Костюк – на десятому.