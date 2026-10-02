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Чинний фіналіст Мастерсу в Шанхаї пропустить цьогорічний турнір

Станіслав Матусевич — 2 жовтня 2026, 16:11
Чинний фіналіст Мастерсу в Шанхаї пропустить цьогорічний турнір
Артур Ріндеркнех
Instagram

Французький тенісист Артур Ріндеркнех, минулорічний фіналіст Мастерсу в Шанхаї, пропустить нинішній турнір через травму м'язів живота.

Про це повідомляє Tennis365. 

Через це пошкодження Ріндеркнех уже пропустив турнір АТР 500 у Пекіні, який проходить поточного тижня. Після додаткової консультації з лікарями француз ухвалив рішення не виступати й на Мастерсі в Шанхаї з 7 по 18 жовтня.

Таким чином, Ріндеркнех не зможе захистити 650 очок за минулорічний фінал і залишить топ-50 рейтингу АТР. Наразі Артур перебуває на 33 місці.

Нагадаємо, у 2025 році в фіналі Мастерсу в Шанхаї сенсаційно зустрілися двоюрідні брати: Ріндеркнех та монегаск Валентен Вашеро із третьої сотні рейтингу. Вашеро став чемпіоном змагань. 

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