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Багаторічний тренер Алькараса може стати наставником Сіннера – ЗМІ

Станіслав Матусевич — 17 вересня 2026, 14:08
Багаторічний тренер Алькараса може стати наставником Сіннера – ЗМІ
Хуан Карлос Ферреро
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Колишній тренер експершої ракетки світу Карлоса Алькараса іспанець Хуан Карлос Ферреро з наступного сезону може увійти до команди нинішнього лідера світового рейтингу Янніка Сіннера.

Про це повідомив аргентинський журналіст Гонсало Феррейра.

"Під час турніру в Цинциннаті Хосе Луїс Клерк дав зрозуміти, що Хуан Карлос Ферреро стане тренером Янніка Сіннера у сезоні-2027. Кілька годин тому інше джерело підтвердило мені цю інформацію", написав Феррейра.

Сам Ферреро підтвердив, що з наступного сезону готується повернутися до АТР-туру.

"Цього року я дуже спокійний, насолоджуюся часом із сім'єю і готуюся до того, що буде наступного року. Думаю, я повернуся до тенісного Туру, але поки не можу сказати, з ким працюватиму", заявив 46-річний тренер в інтерв'ю Movistar+.

Ферреро завершив семирічну співпрацю з Алькарасом, протягом якої його підопічний став першою ракеткою світу та здобув 6 титулів Grand Slam, наприкінці 2025 року й з того часу залишається без роботи.

Офіційної інформації про майбутнє тренера наразі немає.

Нагадаємо, що Сіннер пропустив нещодавній US Open через травму коліна.

Яннік Сіннер Карлос Алькарас

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