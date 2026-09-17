Багаторічний тренер Алькараса може стати наставником Сіннера – ЗМІ

Колишній тренер експершої ракетки світу Карлоса Алькараса іспанець Хуан Карлос Ферреро з наступного сезону може увійти до команди нинішнього лідера світового рейтингу Янніка Сіннера.

Про це повідомив аргентинський журналіст Гонсало Феррейра.

"Під час турніру в Цинциннаті Хосе Луїс Клерк дав зрозуміти, що Хуан Карлос Ферреро стане тренером Янніка Сіннера у сезоні-2027. Кілька годин тому інше джерело підтвердило мені цю інформацію", – написав Феррейра.

Durante Cincinnati, José Luis Clerc dejó entrever que Juan Carlos Ferrero será el entrenador de Jannik Sinner en la temporada 2027.



Hace algunas horas, otra fuente me confirmó la información de Batata. pic.twitter.com/QcHvcLVFWK — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) September 16, 2026

Сам Ферреро підтвердив, що з наступного сезону готується повернутися до АТР-туру.

"Цього року я дуже спокійний, насолоджуюся часом із сім'єю і готуюся до того, що буде наступного року. Думаю, я повернуся до тенісного Туру, але поки не можу сказати, з ким працюватиму", – заявив 46-річний тренер в інтерв'ю Movistar+.

Ферреро завершив семирічну співпрацю з Алькарасом, протягом якої його підопічний став першою ракеткою світу та здобув 6 титулів Grand Slam, наприкінці 2025 року й з того часу залишається без роботи.

Офіційної інформації про майбутнє тренера наразі немає.

Нагадаємо, що Сіннер пропустив нещодавній US Open через травму коліна.