Багаторічний тренер Алькараса може стати наставником Сіннера – ЗМІ
Хуан Карлос Ферреро
Колишній тренер експершої ракетки світу Карлоса Алькараса іспанець Хуан Карлос Ферреро з наступного сезону може увійти до команди нинішнього лідера світового рейтингу Янніка Сіннера.
Про це повідомив аргентинський журналіст Гонсало Феррейра.
"Під час турніру в Цинциннаті Хосе Луїс Клерк дав зрозуміти, що Хуан Карлос Ферреро стане тренером Янніка Сіннера у сезоні-2027. Кілька годин тому інше джерело підтвердило мені цю інформацію", – написав Феррейра.
Сам Ферреро підтвердив, що з наступного сезону готується повернутися до АТР-туру.
"Цього року я дуже спокійний, насолоджуюся часом із сім'єю і готуюся до того, що буде наступного року. Думаю, я повернуся до тенісного Туру, але поки не можу сказати, з ким працюватиму", – заявив 46-річний тренер в інтерв'ю Movistar+.
Ферреро завершив семирічну співпрацю з Алькарасом, протягом якої його підопічний став першою ракеткою світу та здобув 6 титулів Grand Slam, наприкінці 2025 року й з того часу залишається без роботи.
Офіційної інформації про майбутнє тренера наразі немає.
Нагадаємо, що Сіннер пропустив нещодавній US Open через травму коліна.