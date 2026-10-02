Визначилися учасники зіркового виставкового турніру Six Kings Slam

У саудівському Ер-Ріяді з 21 по 24 жовтня відбудеться щорічний турнір шести топових тенісистів світу Six Kings Slam 2026.

Серб Новак Джокович та іспанець Карлос Алькарас як володарі найбільшої кількості титулів Grand Slam серед учасників одразу потрапили до півфіналу.

Переможець чвертьфіналу між німцем Александром Звєрєвим та американцем Тейлором Фрітцом далі зустрінеться з Алькарасом. Сильніший у парі Яннік Сіннер (Італія) – Алекс де Мінор (Австралія) вийде у півфіналі на Джоковича.

Чвертьфінали відбудуться 21 жовтня, півфінали – 22 числа. Вирішальний поєдинок та матч за третє місце заплановані на 24 жовтня.

Кожен з учасників гарантовано отримає по півтора мільйона доларів. Гонорар переможця складе 6 мільйонів.

Six Kings Slam – це щорічний виставковий тенісний турнір у Ер-Ріяді, що проходить у рамках фестивалю Riyadh Season і збирає шістьох топових гравців світу. Змагання має формат плейоф із чвертьфіналами, півфіналами та фіналом, при цьому двоє тенісистів стартують одразу з півфінальної стадії. Турнір не входить до календаря ATP і не дає рейтингових очок, однак приваблює зірок завдяки рекордним призовим.

Нагадаємо, що торік чемпіоном Six Kings Slam став Сіннер, який переміг у фіналі Алькараса.