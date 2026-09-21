Сіннер залишився лідером, Сачко піднявся на 3 сходинки в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 21 вересня.

Переважна більшість гравців виступала за свої збірні у Кубку Девіса, тому змін у топ-10 не сталося. Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер.

Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на три сходинки й перебуває на 179 місці.

Георгій Кравченко додав 4 позиції (307) і оновив особистий рекорд.

Трохи спрогресували Вадим Урсу (403), Ерік Ваншельбойм (407), Владислав Орлов (502) і Микита Маштаков (527).

Опустився з українців у рейтингу лише Олексій Крутих (452).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 500 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 690; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 560; (4). Бен Шелтон (США) – 4 680; (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 890; (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 770; (7). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 720; (8). Френсіс Тіафо (США) – 3 380; (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 300; (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 175;

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179 (182). Віталій Сачко (Україна) – 316;

307 (311). Георгій Кравченко (Україна) – 178;

403 (408). Вадим Урсу (Україна) – 123;

407 (410). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 121;

452 (443). Олексій Крутих (Україна) – 107;

502 (503). Владислав Орлов (Україна) – 89;

527 (532). Микита Маштаков (Україна) – 83.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA у першій десятці перебувають дві українки.