Сіннер залишився лідером, Сачко піднявся на 3 сходинки в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 21 вересня.
Переважна більшість гравців виступала за свої збірні у Кубку Девіса, тому змін у топ-10 не сталося. Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер.
Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на три сходинки й перебуває на 179 місці.
Георгій Кравченко додав 4 позиції (307) і оновив особистий рекорд.
Трохи спрогресували Вадим Урсу (403), Ерік Ваншельбойм (407), Владислав Орлов (502) і Микита Маштаков (527).
Опустився з українців у рейтингу лише Олексій Крутих (452).
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 500 очок;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 690;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 560;
- (4). Бен Шелтон (США) – 4 680;
- (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 890;
- (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 770;
- (7). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 720;
- (8). Френсіс Тіафо (США) – 3 380;
- (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 300;
- (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 175;
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179 (182). Віталій Сачко (Україна) – 316;
307 (311). Георгій Кравченко (Україна) – 178;
403 (408). Вадим Урсу (Україна) – 123;
407 (410). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 121;
452 (443). Олексій Крутих (Україна) – 107;
502 (503). Владислав Орлов (Україна) – 89;
527 (532). Микита Маштаков (Україна) – 83.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA у першій десятці перебувають дві українки.