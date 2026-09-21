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Сіннер залишився лідером, Сачко піднявся на 3 сходинки в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 21 вересня 2026, 08:45
Сіннер залишився лідером, Сачко піднявся на 3 сходинки в оновленому рейтингу АТР
Віталій Сачко
btu.org.ua

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 21 вересня.

Переважна більшість гравців виступала за свої збірні у Кубку Девіса, тому змін у топ-10 не сталося. Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер.

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Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на три сходинки й перебуває на 179 місці.

Георгій Кравченко додав 4 позиції (307) і оновив особистий рекорд.

Трохи спрогресували Вадим Урсу (403), Ерік Ваншельбойм (407), Владислав Орлов (502) і Микита Маштаков (527).

Опустився з українців у рейтингу лише Олексій Крутих (452).

Рейтинг ATP

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 500 очок;
  2. (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 690;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 560;
  4. (4). Бен Шелтон (США) – 4 680;
  5. (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 890;
  6. (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 770;
  7. (7). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 720;
  8. (8). Френсіс Тіафо (США) – 3 380;
  9. (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 300;
  10. (10). Тейлор Фрітц (США) – 3 175;

...

179 (182). Віталій Сачко (Україна) – 316;
307 (311). Георгій Кравченко (Україна) – 178;
403 (408). Вадим Урсу (Україна) – 123;
407 (410). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 121;
452 (443). Олексій Крутих (Україна) – 107;
502 (503). Владислав Орлов (Україна) 89;
527 (532). Микита Маштаков (Україна) 83.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA у першій десятці перебувають дві українки.

Віталій Сачко Яннік Сіннер Рейтинг ATP

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