Снігур здобула третю впевнену перемогу і вийшла у півфінал турніру в Іспанії

Дар'я Снігур (174) вийшла у півфінал турніру серії ITF W100, який проходить в іспанському Лес-Франкесес-дель-Вальєс. У чвертьфіналі змагань восьма сіяна українка обіграла четверту ракетку турніру Кейтлін Кеведо (160, Іспанія).

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W100, Les Franqueses del Valles

Лес-Франкесес-дель-Вальєс, Іспанія, хард

Призовий фонд: $100,000

Чвертьфінал, 17 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Кейтлін Кеведо (Іспанія) 6:4, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Снігур зіграє з переможницею матчу між першою сіяною Дар'єю Семенистою (101, Латвія) та Сюзан Бандеккі (246, Швейцарія).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Лес-Франкесес-дель-Вальєс Снігур легко обіграла Нахію Берекоечеа (582, Франція), а в другому не менш впевнено пройшла Міну Годзич (484, Німеччина).