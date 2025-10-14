Снігур впевнено перемогла в першому колі турніру в Іспанії

Дар'я Снігур (174) легко вийшла у друге коло турніру серії ITF W100, який проходить в іспанському Лес-Франкесес-дель-Вальєс. Восьма сіяна українка обіграла французьку тенісистку Нахію Берекоечеа (582).

Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

За поєдинок Снігур 3 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 9 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W100, Les Franqueses del Valles

Лес-Франкесес-дель-Вальєс, Іспанія, хард

Призовий фонд: $100,000

Перше коло, 14 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Нахія Берекоечеа (Франція) 6:3, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Міною Годзич (484, Німеччина).

Нагадаємо, що минулого тижня Дар'я Снігур дійшла до півфіналу турніру ITF у Братиславі.