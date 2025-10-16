Снігур легко вийшла у чвертьфінал 100-тисячника в Іспанії

Дар'я Снігур (174) впевнено вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W100, який проходить в іспанському Лес-Франкесес-дель-Вальєс. Восьма сіяна українка обіграла німкеню Міну Годзич (484).

Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 3 брейк. Її суперниця виконала 2 ейси, 5 разів помилилася на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

ITF W100, Les Franqueses del Valles

Лес-Франкесес-дель-Вальєс, Іспанія, хард

Призовий фонд: $100,000

Друге коло, 16 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Міна Годзич (Німеччина) 6:1, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Кейтлін Кеведо (160, Іспанія).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Лес-Франкесес-дель-Вальєс Снігур легко обіграла Нахію Берекоечеа (582, Франція).