Снігур не зуміла вийти у фінал турніру ITF в Іспанії

Дар'я Снігур (174) не зуміла нав'язати боротьбу першій сіяній латвійці Дар'ї Семенистій (101) у півфіналі турніру серії ITF W100, який проходить в іспанському Лес-Франкесес-дель-Вальєс.

Матч тривав усього 55 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 2:6.

За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та не мала жодного брейк-пойнту. Її суперниця виконала 3 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

ITF W100, Les Franqueses del Valles

Лес-Франкесес-дель-Вальєс, Іспанія, хард

Призовий фонд: $100,000

Півфінал, 18 жовтня

Дар'я Семенистая (Латвія) – Дар'я Снігур (Україна) 6:2, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Лес-Франкесес-дель-Вальєс Снігур легко обіграла Нахію Берекоечеа (582, Франція), у другому не менш впевнено пройшла Міну Годзич (484, Німеччина). У чвертьфіналі українка перемогла четверту сіяну Кейтлін Кеведо (160, Іспанія).