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Стародубцева програла у першому колі турніру WTA 125 в Іспанії

Станіслав Матусевич — 1 квітня 2025, 19:54
Стародубцева програла у першому колі турніру WTA 125 в Іспанії
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева поступилася швейцарці Сюзан Бандеккі в першому колі турніру серії WTA 125 в іспанській Ла-Бісбаль-д'Ампурді.

Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 3:6, 6:4 на користь Бандеккі.

У вирішальній партії українка поступалася 1:4, виграла два гейми поспіль та мала 3 брейк-пойнти на подачі суперниці, однак зробити камбек не змогла.

Стародубцева за матч не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 7 брейків.

Open Internacional Femení Solgironès WTA 125
Ла-Бісбаль-д'Ампурда, Іспанія, ґрунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 1 квітня

Сюзан Бандеккі (199, Швейцарія) Юлія Стародубцева (103, Україна) 6:2, 3:6, 6:4

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Бандеккі зіграє з переможницею пари Ірен Бурільо Ескоріуела (231, Іспанія) Алізе Корне (532, Франція).

Нагадаємо, що два тижні тому на престижному турнірі в Маямі Стародубцева пройшла кваліфікацію, але прикро програла у першому колі основної сітки японці Наомі Осаці.

Юлія Стародубцева WTA 125

Юлія Стародубцева

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