Стародубцева програла у першому колі турніру WTA 125 в Іспанії

Юлія Стародубцева поступилася швейцарці Сюзан Бандеккі в першому колі турніру серії WTA 125 в іспанській Ла-Бісбаль-д'Ампурді.

Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 3:6, 6:4 на користь Бандеккі.

У вирішальній партії українка поступалася 1:4, виграла два гейми поспіль та мала 3 брейк-пойнти на подачі суперниці, однак зробити камбек не змогла.

Стародубцева за матч не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 7 брейків.

Open Internacional Femení Solgironès – WTA 125

Ла-Бісбаль-д'Ампурда, Іспанія, ґрунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 1 квітня

Сюзан Бандеккі (199, Швейцарія) – Юлія Стародубцева (103, Україна) 6:2, 3:6, 6:4

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Бандеккі зіграє з переможницею пари Ірен Бурільо Ескоріуела (231, Іспанія) – Алізе Корне (532, Франція).

Нагадаємо, що два тижні тому на престижному турнірі в Маямі Стародубцева пройшла кваліфікацію, але прикро програла у першому колі основної сітки японці Наомі Осаці.