Костюк – про Сабалєнку і Швьонтек: Почуваюся меншою за них

Друга ракетка України Марта Костюк поділилася думками про свій поточний сезон та порівняла себе із лідерками світового рейтингу.

Інтерв'ю тенісистки наводить Tennis365.

"Думаю, цього року було багато поліпшень поза кортом – у тому, як я живу, у тому, як підходжу до життя. Тож у цьому році багато позитивного, але також і певні проблеми – такі як травми і поразки в напружених матчах. Багато разів цього року я натикалася на стіну, програючи безліч матчів тенісисткам із топ-10. У багатьох поєдинках я була дуже близько до перемоги, але не змогла перейти цю межу. Тож, коли рік добігає кінця, у мене є певні розчарування", – відверто сказала Костюк.

Марта розповіла, чим Аріна Сабалєнка та Іга Швьонтек відрізняються від неї.

"У мене є свої навички, але врешті-решт усі вони значно більші за мене, значно вищі за мене, значно сильніші за мене. Я почуваюся меншою за них. Я намагаюся зрозуміти, як можу перемагати таких гравців із тими тенісними навичками, що маю, але мені доводиться працювати важче, щоб вигравати очки. Мені доводиться бігати набагато більше, ніж їм, щоб здобути очко".

Тенісистка поділилася думками, як можна подолати цю різницю.

"Я не можу зробити себе на 10 кг важчою чи на 5 сантиметрів вищою, тож мушу використовувати все, що маю, на 100%. Інші тенісистки мають переваги в інших аспектах. Це просто моя природа. Я дивлюся на фото, коли ми тиснемо руки біля сітки, і виглядаю набагато меншою за деяких суперниць. Це просто частина спорту і дуже класний виклик для мене – грати проти таких тенісисток".

