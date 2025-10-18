Костюк зачарувала розкішними фото з Мальдів після завершення сезону

Українська тенісистка Марта Костюк вирішила скористатися заслуженим відпочинком після дострокового завершення сезону.

Наша спортсменка провела неймовірну фотосесію на Мальдівах, де зараз насолоджується теплим сонцем та бірюзовими водами Індійського океану.

На опублікованих у Instagram світлинах Марта позує у стильному купальнику, демонструючи чудову форму та сяючий настрій.

У коментарях фанати не приховували захвату від знімків спортсменки, засипавши українку компліментами.

Нагадаємо, на своєму останньому турнірі в поточному сезоні у китайському Ухані Костюк поступилася у першому колі чешці Кароліні Муховій.

Напередодні WTA оновила свій рейтинг, в якому українка опустилася з 26-ї на 28 позицію.