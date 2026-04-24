Дві українки проведуть чергові матчі на турнірі в Мадриді 24 квітня: відомий час

Дві українські тенісистки зіграють у Мадриді 24 квітня на турнірі серії WTA 1000. Марта Костюк проведе матч другого кола одиночного розряду, Надія Кіченок стартуватиме в парному.

Суперницею Костюк (23) стане казахстанка Юлія Путінцева (80), яку українка обігравала на початку року в Брісбені.

Кіченок разом із японкою Макото Ніномією протистоятимуть першим сіяним італійкам Сарі Еррані та Жасмін Паоліні.

Розклад матчів українок у Мадриді на 24 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Друге коло одиночного розряду

16:30*. Марта Костюк (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан), корт Court 6, 4-м запуском, після матчу Вальтерт – Остапенко.

Перше коло парного розряду

16:30*. Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія), корт Court 5, 4-м запуском, після матчу Децюк/Пітер – Андрєєва/Шнайдер.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Ангеліна Калініна стала єдиною українкою, яка напередодні подолала друге коло турніру в Мадриді.