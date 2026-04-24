Дві українки проведуть чергові матчі на турнірі в Мадриді 24 квітня: відомий час
Дві українські тенісистки зіграють у Мадриді 24 квітня на турнірі серії WTA 1000. Марта Костюк проведе матч другого кола одиночного розряду, Надія Кіченок стартуватиме в парному.
Суперницею Костюк (23) стане казахстанка Юлія Путінцева (80), яку українка обігравала на початку року в Брісбені.
Кіченок разом із японкою Макото Ніномією протистоятимуть першим сіяним італійкам Сарі Еррані та Жасмін Паоліні.
Розклад матчів українок у Мадриді на 24 квітня
Перше коло парного розряду
16:30*. Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія), корт Court 5, 4-м запуском, після матчу Децюк/Пітер – Андрєєва/Шнайдер.
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Нагадаємо, що в одиночному розряді Ангеліна Калініна стала єдиною українкою, яка напередодні подолала друге коло турніру в Мадриді.