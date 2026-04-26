Костюк зіграє з Пегулою у третьому колі турніру в Мадриді 26 квітня: відомий час

Остання представниця України на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді, Марта Костюк (23), 26 квітня проведе матч третього кола проти американки Джессіки Пегули (5).

Суперниці зустрічалися між собою 6 разів, в чотирьох іграх сильнішою виявлялася Пегула. Однак останній поєдинок, у січні поточного року в Брісбені, залишився за українкою.

Розклад матчу Костюк у Мадриді на 26 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Третє коло одиночного розряду

15:30*. Марта Костюк (Україна) – Джессіка Пегула (США), корт Arantxa Sanchez Stadium, 3-м запуском, після матчу Мертенс – Плішкова.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що напередодні Ангеліна Калініна (110) не зуміла впоратися з японкою Наомі Осакою (15) в матчі третього кола турніру в Мадриді.