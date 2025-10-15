Команда і близькі люди тримали мене на ногах, – Костюк підбила підсумки сезону-2025

Друга ракетка України Марта Костюк підбила підсумки сезону-2025. Тенісистка більше не вийде на корт у поточному році.

Своїми думками Костюк поділилася у своєму Instagram.

"Цей сезон був одним із найстабільніших та найзначущіших у моїй кар'єрі. Він був нелегким, але я продовжувала виходити на корт і виконувати свою роботу, незалежно від того, що відбувалося навколо.

Були тижні, коли я навіть не знала, чи зможу грати, і моменти, які випробовували мене на все, що тільки можливо. Але якимось чином ми завжди знаходили вихід, і це завдяки людям навколо мене. Моя команда та всі близькі мені люди тримали мене на ногах і вірили в мене. Така підтримка дає тобі силу, яку неможливо описати словами.

І це нагадало мені про щось просте: справа не в тому, скільки разів ти падаєш, а в тому, скільки разів ти знаходиш у собі сміливість знову піднятися.

Цей рік також змусив мене по-іншому поглянути на теніс. Це такий егоцентричний світ: все обертається навколо тебе, твого тіла, твоїх цілей і твого мислення. Але як тільки я побачила його таким, яким він є, щось змінилося. Я почала помічати більше, знаходити сенс поза результатами та цінувати саму подорож.

Тур із кожним роком стає все складнішим: вимогливішим, більше матчів і більше подорожей. Тож тепер баланс означає все. Йдеться про захист мого тіла, моєї енергії та створення чогось тривалого.

Були кроки вперед і назад, великі й малі, але всі вони були частиною одного шляху. І зрештою, саме в цьому вся суть: не фінішна пряма, а шлях, яким ти йтимеш, щоб туди дістатися", – написала Марта.