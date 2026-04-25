П'ята ракетка світу стане суперницею Костюк у третьому колі турніру в Мадриді
Американська тенісистка Джессіка Пегула (5) обіграла британку Кеті Бултер (61) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді й у наступному раунді змагань зустрінеться з українкою Мартою Костюк (23).
Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.
Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Друге коло, 24 квітня
Костюк і Пегула раніше зустрічалися 6 разів, американка здобула 4 перемоги. Однак у січні поточного року в Брісбені перемогла наша тенісистка.
Нагадаємо, що напередодні Костюк легко обіграла казахстанку Юлію Путінцеву (80) у другому колі турніру в Мадриді.