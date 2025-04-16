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Одна з трьох українок пройшла перше коло на турнірі ITF у Словенії

Станіслав Матусевич — 16 квітня 2025, 21:53
Одна з трьох українок пройшла перше коло на турнірі ITF у Словенії
Катаріна Завацька
ФТУ

Анастасія Соболєва (216), Катаріна Завацька (262) і Олександра Олійникова (268) провели матчі першого кола на турнірі серії ITF W75 у словенському Копері.

Перемогу вдалося здобути лише Олійниковій. Вона з рахунком 7:6(3), 6:2 обіграла росіянку Єкатерину Макарову (220). Українка програвала 0:5 у першому сеті, проте змогла зробити камбек і здолати суперницю.

Соболєва відмовилася від продовження боротьби у другому сеті проти італійки Сільвії Амброзіо (351). На той момент Анастасія поступалася  2:6, 0:3.

Завацька не знайшла вагомих аргументів у грі з американкою Клерві Нгунуе (242). Рахунок зустрічі 3:6, 2:6.

ITF W75, Koper
Копер, Словенія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 16 квітня

Олександра Олійникова (Україна) – Єкатерина Макарова (-) 7:6(3), 6:2

Сільвія Амброзіо (Італія) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:2, 3:0, відмова Соболєвої

Клерві Нгунуе (США) – Катаріна Завацька (Україна) 6:3, 6:2

У наступному колі змагань Олійникова зіграє проти Тари Вюрт (263, Хорватія).

Нагадаємо, що Катаріна Завацька з Надією Кіченок принесли перемогу збірній України у матчевій зустрічі проти Швейцарії в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

ITF Катаріна Завацька Анастасія Соболєва Олександра Олійникова

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