Снігур виграла перше в сезоні українське дербі

Станіслав Матусевич — 31 січня 2026, 19:05
Дар'я Снігур
Українська тенісистка Дар'я Снігур (136) успішно стартувала в кваліфікації турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці, обігравши у півфіналі співвітчизницю Ангеліну Калініну (179).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Калініна виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та не реалізувала жодного з 4 брейк-пойнтів.

Transylvania Open WTA 250
Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)
Призовий фонд: $283,347
Півфінал кваліфікації, 31 січня

Дар'я Снігур (Україна) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:1

Суперниці зустрічалися вдруге, обидва рази перемагала Снігур. У матчі за вихід в основну сітку турніру Дар'я зіграє проти іспанки Альони Большової (234).

Це був перший поєдинок між двома українками на турнірах WTA у поточному році.

Нагадаємо, що 31 січня дві інші українки невдало стартували у кваліфікаціях турнірів WTA. Юлія Стародубцева програла в Абу-Дабі, а Анастасія Соболєва поступилася в Остраві.

