Соболєва програла у півфіналі кваліфікації турніру WTA в Чехії

Анастасія Соболєва (265) на старті кваліфікації турніру WTA 250 у чеській Остраві поступилася четвертій сіяній місцевій спортсменці Габріелі Кнутсон (176).

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 3:6.

За поєдинок Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Ostrava Open – WTA 500

Острава, Чехія, хард (зал)

Призовий фонд: $283,347

Півфінал кваліфікації, 31 січня

Габріела Кнутсон (Чехія) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:1, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. 21-річна українка вшосте у кар'єрі зіграла у кваліфікації турнірів WTA. Двічі їй вдавалося пробитися до основної сітки, востаннє – два роки тому в Празі.

