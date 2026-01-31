Українська правда
Соболєва програла у півфіналі кваліфікації турніру WTA в Чехії

Станіслав Матусевич — 31 січня 2026, 14:45
Анастасія Соболєва
Arata Yamaoka

Анастасія Соболєва (265) на старті кваліфікації турніру WTA 250 у чеській Остраві поступилася четвертій сіяній місцевій спортсменці Габріелі Кнутсон (176).

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 3:6.

За поєдинок Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Ostrava Open WTA 500
Острава, Чехія, хард (зал)
Призовий фонд: $283,347
Півфінал кваліфікації, 31 січня

Габріела Кнутсон (Чехія) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:1, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. 21-річна українка вшосте у кар'єрі зіграла у кваліфікації турнірів WTA. Двічі їй вдавалося пробитися до основної сітки, востаннє – два роки тому в Празі.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева невдало стартувала у кваліфікації турніру серії WTA 500 в Абу-Дабі, ОАЕ.

