Далі – перша сіяна: визначилася суперниця Олійникової у півфіналі турніру в Румунії

Станіслав Матусевич — 5 лютого 2026, 17:52
Далі – перша сіяна: визначилася суперниця Олійникової у півфіналі турніру в Румунії
Емма Радукану
Перша сіяна британка Емма Радукану (30) стала суперницею українки Олександри Олійникової (91) в півфіналі турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці. У чвертьфіналі змагань Радукану впевнено обіграла польку Маю Хвалінську (146).

Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.

Transylvania Open WTA 250
Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)
Призовий фонд: $283,347
Чвертьфінал, 5 лютого

Емма Радукану (Велика Британія) – Мая Хвалінська (Польща) 6:0, 6:4

Олійникова та Радукану раніше не зустрічалися. Півфінальний поєдинок між ними відбудеться 6 лютого, точний час визначиться пізніше.

Нагадаємо, що в першому колі змагань у Клуж-Напоці Олійникова обіграла у важкому матчі представницю Єгипту Маяр Шериф (109), а в другому розібралася з угоркою Анною Бондар (64). У чвертьфіналі Олександра здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, здолавши китаянку Ван Сіньюй (33).

Олександра Олійникова

