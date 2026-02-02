Олійникова виграла перший матч у кар'єрі на турнірі рівня WTA 250

Українська тенісистка Олександра Олійникова (92) обіграла представницю Єгипту Маяр Шериф (109) у першому колі турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.

Гра тривала 2 години 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(6), 6:4, 6:4.

У першій партії Олійникова подавала на сет за рахунку 5:4, а на тай-брейку першою мала сет-пойнт. Вела українка 4:2 і в другій партії, дозволила суперниці зрівняти рахунок, і все-таки взяла вирішальні два гейми.

А у вирішальному сеті Олександра зуміла відіграти брейк суперниці і в підсумку прийняти на матч з четвертого матч-пойнту.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і 5 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Transylvania Open – WTA 250

Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)

Призовий фонд: $283,347

Перше коло, 1 лютого

Олександра Олійникова (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет) 6:7(6), 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися втретє, українка поки не програвала. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з восьмою сіяною угоркою Анною Бондар (74).

Олександра виграла перший матч у кар'єрі на турнірах рівнем вище за WTA 125.

Нагадаємо, що напередодні інша українка, Дар'я Снігур, вийшла до основної сітки на турнірі в Клуж-Напоці, обігравши у фіналі кваліфікації іспанку Альону Большову.