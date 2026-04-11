У сестер Кіченок змінилася суперниця в парній грі збірних України і Польщі в КБДК

11 квітня відбудеться третій поєдинок матчевої зустрічі в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між збірними України та Польщі. Це буде парна гра, перед якою рахунок 2:0 на користь наших тенісисток.

За збірну України на корт вийдуть сестри Людмила та Надія Кіченок. Згідно з попередньою заявкою, у польок мали зіграти Мая Хвалінська і Катажина Кава. Однак капітан збірної Польщі Давид Цельт перед грою зробив дозволену регламентом заміну. Замість Кави партнеркою Хвалінської стане Мартіна Кубка.

Зустріч стартує о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні в одиночних зустрічах спочатку Марта Костюк обіграла Магду Лінетт, а потім Еліна Світоліна розібралася з Катажиною Кавою. Для загальної перемоги в матчі збірній України достатньо перемогти в одному з трьох поєдинків, що залишилися.