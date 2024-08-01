Сестри Кіченок пояснили поразку у чвертьфіналі Олімпіади-2024

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок пояснили драматичну поразку іспанському дуету Крістіна Букси та Сари Соррібес-Тормо у чвертьфіналі тенісного турніру в парному розряді на Олімпійських іграх 2024.

Цитує сестер Суспільне Спорт.

"Що було не так у першому сеті? Гадаю, ми трохи нервували. Намагалися знайти проти них якусь тактику, яка б працювала. Дуже поспішали у першому сеті. Намагалися активно грати самі, але припускалися помилок. Почали на них тиснути й це спрацювало. Вважаю, що енергія теж була. Третій сет? Так не повинно відбуватися. Але так сталося. Коли ми повели 7:3, нам треба було ще активніше та агресивніше грати, ще більше брати ініціативу у свої руки та догравати матч самим, не чекати помилок. Десь ми м'яко зіграли на супертайбрейку. У нас були дуже гарні шанси пройти далі, але не склалося", — відзначила Людмила.

Водночас Надія зазначила, що вона з сестрою грала на межі ризику, через це припускалися помилок. Попри це вони намагалися залишатися впевненими у своїх силах.

"Грали на межі ризику, через це й були помилки. Трішки нервували, але потім покричали одна на одну, знайшли енергію. Емоції вийшли, й ми почали спокійніше грати. Коли ми не змінюємо рішення по ходу розіграшу, тоді все добре. Намагалися залишатися впевненим у своїх ударах та не змінювати рішення, не світитися. Спокійніше грали", — сказала Надія.

Зазначимо, що втретє в історії український тандем грав у жіночому парному чвертьфіналі Олімпіади з тенісу. Окрім Кіченок, до цієї стадії діставалися Альона й Катерина Бондаренко — єдині хто виходив до півфіналу олімпійського турніру (Пекін-2008).