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Збірна Чехії перемогла в першій грі чвертьфіналу Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 22 вересня 2026, 15:28
Збірна Чехії перемогла в першій грі чвертьфіналу Кубку Біллі Джин Кінг
Марі Боузкова
Getty images

Жіноча збірна Чехії з тенісу виграла перший поєдинок чвертьфінального матчу проти Великої Британії в межах фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг. Марі Боузкова (26) здолала Сонай Картал (127).

Гра тривала 3 години і завершилася з рахунком 7:6(2) 4:6, 6:4.

Попри те, що Картал не виступала в Турі з березня, британка нав'язала боротьбу суперниці й навіть вела з брейком на початку вирішального сету.

Кубок Біллі Джин Кінг
Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал
Чехія – Велика Британія 1:0
Перший матч, 22 вересня

Марі Боузкова (Чехія) – Сонай Картал (Велика Британія) 7:6(2), 4:6, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге, Боузкова двічі перемогла.

Для виходу до півфіналу чешкам потрібно виграти один із двох наступних поєдинків, одиночний або парний.

Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє чвертьфінальний матч проти Бельгії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.

Кубок Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг

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