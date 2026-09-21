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Суперниці збірної України у чвертьфіналі КБДК внесли зміни до складу команди

Станіслав Матусевич — 21 вересня 2026, 16:44
Суперниці збірної України у чвертьфіналі КБДК внесли зміни до складу команди
Жіноча збірна Бельгії з тенісу
Getty images

Жіноча збірна Бельгії з тенісу, яка є суперником України у чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг, внесла зміни в заявку команди.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Замість Єлін Вандромм (126), яка зазнала травми, капітан збірної Вім Фіссетт викликав Яну Отципку (474). Окрім неї, до заявки увійшла Лара Салден, що посідає 114 місце у парному рейтингу WTA.

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкель (83)
  • Грет Міннен (217)
  • Яна Отципка (474)
  • Магалі Кемпен (35 місце у парному рейтингу WTA)
  • Лара Салден (114 місце у парному рейтингу WTA)

Нагадаємо, що збірна Бельгії у чвертьфіналі КБДК 24 вересня проведе матч проти України. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.

Українська команда напередодні оголосила склад на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг збірна Бельгії

Кубок Біллі Джин Кінг

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