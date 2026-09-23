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Казахстан зрівняв рахунок у чвертьфіналі КБДК проти Іспанії

Станіслав Матусевич — 23 вересня 2026, 15:49
Казахстан зрівняв рахунок у чвертьфіналі КБДК проти Іспанії
Юлія Путінцева
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Жіноча збірна Казахстану з тенісу здобула перемогу у другому поєдинку чвертьфіналу Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Іспанії. Юлія Путінцева (78) обіграла Крістіну Букшу (35) і зрівняла рахунок у матчевому протистоянні - 1:1.

Гра тривала 1 годину 53 хвилини, її результат – 6:2, 3:6, 6:1.

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Кубок Біллі Джин Кінг
Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал
Іспанія – Казахстан 1:1
Другий матч, 23 вересня

Юлія Путінцева (Казахстан) – Крістіна Букша (Іспанія) 6:2, 3:6, 6:1

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемогла Путінцева.

Володар путівки до півфіналу визначиться у парній зустрічі, на яку заявлені Анна Даніліна та Жибек Куламбаєва від Казахстану та Крістіна Букша та Сара Соррібес-Тормо від Іспанії.

Трохи раніше іспанка Джессіка Бузас Манейро (93) легко обіграла казахстанку Соню Жиєнбаєву (384) у першому одиночному поєдинку цих команд.

Напередодні команда Чехії стала першою півфіналісткою турніру, перемігши у двох одиночних зустрічах Велику Британію. Саме чешки стануть суперницями сильніших у парі Іспанія – Казахстан.

Кубок Біллі Джин Кінг Юлія Путінцева Крістіна Букса

Юлія Путінцева

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