Казахстан зрівняв рахунок у чвертьфіналі КБДК проти Іспанії
Жіноча збірна Казахстану з тенісу здобула перемогу у другому поєдинку чвертьфіналу Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Іспанії. Юлія Путінцева (78) обіграла Крістіну Букшу (35) і зрівняла рахунок у матчевому протистоянні - 1:1.
Гра тривала 1 годину 53 хвилини, її результат – 6:2, 3:6, 6:1.
Юлія Путінцева (Казахстан) – Крістіна Букша (Іспанія) 6:2, 3:6, 6:1
Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемогла Путінцева.
Володар путівки до півфіналу визначиться у парній зустрічі, на яку заявлені Анна Даніліна та Жибек Куламбаєва від Казахстану та Крістіна Букша та Сара Соррібес-Тормо від Іспанії.
Трохи раніше іспанка Джессіка Бузас Манейро (93) легко обіграла казахстанку Соню Жиєнбаєву (384) у першому одиночному поєдинку цих команд.
Напередодні команда Чехії стала першою півфіналісткою турніру, перемігши у двох одиночних зустрічах Велику Британію. Саме чешки стануть суперницями сильніших у парі Іспанія – Казахстан.