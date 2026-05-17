"Брати криваві гроші – аморально". Олійникова пояснила, чому не потисне руку Путінцевій

Українська тенісистка Олександра Олійникова (68) заявила, що не потисне руку Юлії Путінцевій (77) із Казахстану після матчу через її участь у виставковому турнірі у Санкт-Петербурзі, головним спонсором якого був "Газпром".

Свою позицію Олійникова виклала на особистій сторінці в Інстаграмі.

"Участь у турнірі на території країни-агресора, організованому російською компанією-спонсором війни. Вибір допомагати нормалізувати агресію, підтримувати російську пропаганду і терор проти мирних людей. Участь в турнірі "Газпрому" – це пряма, активна підтримка війни проти України. Це не забудеться і не обнулиться з часом. Брати криваві гроші – аморально і протирічить поняттю людяності. Мій вибір – не тиснути руку таким гравцям, незалежно від їхнього прапора чи національності. Мій вибір – прямо говорити про це публічно", – написала українка.

Нагадаємо, у неділю, 17 травня, Олійникова та Путінцева зустрічаються у фіналі турніру WTA 500 у Страсбургу. Напередодні українка обіграла Ксенію Єфремову.